Коли внесуть до Ради новий законопроєкт про мобілізацію: ЗМІ назвали дату

Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабінету Міністрів. Втім, уже відомо, коли його чекають у Раді.

Нардепи очікують на другу версію законопроєкту про вдосконалення мобілізації вже в лютому. Втім, за даними ЗМІ, уряд поки не сильно змінив свої позиції.

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Коли законопроєкт очікують у Раді

Видання з посиланням на кількох депутатів у різних політичних силах зазначило, що парламентарі очікують побачити нову версію законопроєкту орієнтовно у вівторок 6 лютого.

Напередодні, 16 січня, юристи Міноборони передали свої напрацювання на вивчення головам усіх фракцій.

Ми, м'яко кажучи, розгнівані, бо не бачимо особливого покращення тексту. Незрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати,

– заявив один з депутатів фракції "Слуга народу".

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