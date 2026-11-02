Від солдата до Міноборони: у КМВА призначили нового заступника начальника

У КМВА 2 листопада призначили нового заступника начальника — посаду обійняв Фархад Гулієв. До призначення він пройшов шлях від бійця бойового підрозділу до посад у Міністерстві оборони.

Відповідне розпорядження підписав тимчасовий виконувач обов’язків начальника установи Андрій Ткачов, повідомили в телеграмі КМВА. На новій посаді посадовець долучиться до команди столичної адміністрації та працюватиме над питаннями життєдіяльності міста.

Що відомо про Фархада Гулієва?

До початку повномасштабного вторгнення Фархад Гулієв займався адвокатською діяльністю. Проте вже у 2022 році він вступив до лав Збройних Сил України.

За час служби він подолав шлях від солдата бойового підрозділу до управлінських посад у Міністерстві оборони України.

У військовій адміністрації зазначили, що набутий досвід Гулієв спрямує на зміцнення безпеки та стійкості Києва в умовах воєнного стану.

Після звільнення Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації тимчасове виконання його обов'язків доручили першому заступнику Андрію Ткачову. Володимир Зеленський звільнив Ткаченка влітку 2026 року після оновлення складу Кабміну.

Згодом його призначили очільником Київської обласної військової адміністрації замість Миколи Калашника, який обійняв посаду міністра відновлення та інфраструктури.