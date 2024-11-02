Росіяни почали підіймати з дна корабель "Новочеркаськ", потоплений у грудні 2023 року

Росія почала підіймати свій корабель "Новочеркаськ", який Україна відправила на дно ракетним ударом 26 грудня 2023 року.

Уламки російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" почали підіймати з дна порту в тимчасово окупованій Феодосії, пише 24 Канал з посиланням на "Кримський вітер".

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Що відомо про підняття "Новочеркаська"

У порту Феодосії розпочали підйом із дна знищеного українським ракетним ударом великий десантний корабель "Новочеркаськ". Підіймають частинами, на фото – уламок корми,

– розповіли в телеграм-каналі.

Там зазначили, що тепер це високоякісний металобрухт.



Росія підіймає з дна у Феодосії "Новочеркаськ" / фото "Кримського вітру"

До речі, довжина "Новочеркаська" 112,55 метра, ширина – 15 метрів, водотоннажність 4 080 тонн.

Варто зауважити, що у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки ЗСУ підтвердили що на борту корабля були безпілотники типу "Шахед", з допомогою яких Росія атакує Україну.

Тоді під час атаки загинуло щонайменше 74 моряки. Адже спеціалісти "Кібер Спротиву" отримали у розпорядження офіційний лист головкома військово-морського флоту Росії, у якому той пропонує оголосити дводенний траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 моряків. Згодом росЗМІ документ почали видаляти.