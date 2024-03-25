Щонайменше 10 вибухів і пожежа: Новочеркаську електростанцію атакували БпЛА

У Ростовській області уночі 25 березня пролунали потужні вибухи. Після цього спалахнула пожежа на Новочеркаській державній районній електростанції.

Про це повідомляють росЗМІ. Місцеві у мережі бідкаються, що нарахували щонайменше 10 вибухів, передає 24 Канал.

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Новочеркаську ДРЕС атакували дрони

Уночі 25 березня тривожно було у Ростовській області. Росіяни бідкалися, що область буцімто опинилася під атакою дронів. Ба більше, як пишуть у мережі, під ударом опинилася Новочеркаська державна районна електростанція (ДРЕС) – там після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

Вибухи у Ростовській області: дивіться відео

Вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

У мережі окупанти бідкалися, що в Ростовській області пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. До слова, губернатор Васілій Голубєв підтвердив, що на Новочеркаській ДРЕС спалахнула пожежа, однак причини загоряння – "невідомі". Традиційно влада заявила, що постраждалих нібито немає.

Разом з тим, стало відомо, що унаслідок пожежі свою роботу припинило 2 енергоблоки. До слова, на Новочеркаській ДРЕС їх усього 9.

Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кіловат – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС,

– заявив Голубєв.

Росіяни бідкаються, що "щось вдарило" по ДРЕС: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Міноборони Росії вже традиційно заявило про "успішне відбиття атаки". Загарбники стверджують, мовляв, над областю збили 11 безпілотників. Однак опубліковані в мережі кадри говорять самі за себе – збивали дрони, вочевидь, електростанцією.

Вибухи й пожежа на Новочеркаській ДРЕС: дивіться відео

У Самарській області дрони атакували НПЗ

Новочеркаська державна районна електростанція (ДРЕС) є основним джерелом генерації електроенергії у Ростовській області, що забезпечує електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області. Ця станція також одна з найбільших у Ростовській області.

У ніч на 23 березня неспокійно було у Самарській області. Там лунали вибухи на нафтопереробному заводі біля Новокуйбишевська. Російська влада намагалася запевнити, що причин для хвилювання немає, а всі безпілотники буцімто збили.

Втім, масштабна пожежа говорить про зовсім іншу реальність. Окрім того, згодом росЗМІ повідомили, що Куйбишевський нафтопереробний завод "тимчасово не працює". Різні телеграм-канали з посиланням на власні джерела стверджували, що внаслідок атаки дронів 23 березня була пошкоджена одна з установок – АВТ-4.