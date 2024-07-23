За рік збільшилася майже втричі: росіяни побудували нову військову базу під Ростовом

Російські загарбники побудували нову військову базу в місті Новочеркаськ, що неподалік від Ростова-на-Дону. Ймовірно, ворог використовує об'єкт для забезпечення бойових частин Росії.

Журналісти у мережі також опублікували у мережі супутникові знімки нової російської бази. На них видно, що за рік вона збільшилася майже у 3 рази.

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Нова база росіян за 200 кілометрів від лінії фронту

Журналісти "Схем" пишуть, що нова військова база окупантів розташована між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами на місці покинутого військового об'єкта у Новочеркаську. Так, раніше там була школа кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, однак її закрили у 2011 році.

Об'єкт був покинутим до серпня 2023 року, й відтоді ситуація почала різко змінюватися. Так, на території почала з'являтися військова техніка та десятки наметів. Все це відбувалося наприкінці серпня.

Покинута база у серпні 2023 року / Фото "Схеми"

До травня 2023 року об'єкт збільшився майже втричі. Нині це справжня військова база з чималою інфраструктурою.

Як змінилася військова база за рік / Фото "Схеми"

Військовий експерт Михайло Жирохов проаналізував супутникові знімки й дійшов висновку, що нині це база матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії. На об'єкті можна помітити лише вантажну та допоміжну техніку, а отже – база під Ростовом забезпечує бойові частини російської армії.

Ми бачимо велику кількість вантажівок у кольорах військової техніки. Ні танків, ані БТР-ів супутник не фіксує, тому з високою ймовірністю – це одна з військових частин матеріально-технічного забезпечення,

– заявив експерт.



Військова база під Ростовом / Фото "Схеми"

Журналісти "Схем" припускають, що база у Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення збройних сил країни-агресорки.

Що відомо про 100-й полк російської армії

Як пишуть у ЗМІ, 100-1 військовий полк матеріально-технічного забезпечення Росія створила у 2014 році, коли міноборони очолював Сєргєй Шойгу. Основне завдання цього полку – доставляти військові вантажі в зону бойових дій. Також полк займався ліквідацією техногенних катастроф, пожеж та паводків, тому у Росії його ще називають "армійським спецпідрозділом МНС". Варто зауважити, що полк такого типу в окупантів лише один.

Відомо, що колишній командир 100-го полку Сєргєй Сафонов воював проти України. Так, у листопаді 2022 року стало відомо, що окупант причетний до вбивства мирних жителів під час відступу російської армії з-під Ізюма на Харківщині.

Раніше 100-й полк базувався у Підмосков'ї, однак нині їх перекинули під Ростов у Новочеркаськ. Про це, зокрема, свідчить зміна геолокації військовослужбовців цього полку, а деякі окупанти в розмові з журналістами й самі підтверджували, що нині служать під Ростовом.

Новочеркаськ ще у 2014 році став місцем тилового базування російської армії, адже звідси бійці в Донецькій і Луганській областях отримували усе необхідне забезпечення.