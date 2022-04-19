У Новодружеську на Луганщині від обстрілу зайнялося вугілля біля шахти

У луганському містечку Новодружеську внаслідок російських обстрілів сталося займання вугілля на відкритій території поблизу шахти.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Інформацію підтвердив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Гайдай про пожежі у Луганську

Сергій Гайдай розповів, що окупанти націлювалися на шахту.

На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися до місця займання і загасити його. Тління вугілля ще триває, але пожежу локалізовано,

– додав він.

Він додав, що у Лисичанську ліквідували загоряння у двох приватних будинках, а у Кремінній внаслідок ворожих обстрілів зайнялося 5 пожеж – усі в приватних будинках.

Раніше Гайдай розповів, що ЗСУ відійшли з Кремінної, оскільки ворог чітко знав про їхні позиції та зрівняв їх із землею. Водночас очільник ОВА наголосив, що з початку війни Луганщину покинуло 80% населення.

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