У мережі розганяють фейк про "надзвичайний стан" у Криму після вибухів у Новофедорівці

Після серії вибухів на аеродромі біля Новофедорівки, у росії почали розганяти фейк про "надзвичайний стан" анексованому Криму. Проте це не відповідає дійсності.

Майже одразу після вибухів біля Новофедорівки у мережі почали поширювати указ путіна про запровадження на території Криму режиму надзвичайного стану. Ця інформація є недостовірною.

До теми "Вдарте по Львову і червоні лінії путіна": у росіян палає через удар по аеродрому в Криму

Журналісти зазначають, що насправді такого режиму на окупованих територіях введено не було.



В мережі оприлюднили фейк про надзвичайну ситуацію в Криму / Фото з телеграму Nexta

Що сталося в Криму

Біля Новофедорівки, що у Криму, чули потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил. Спочатку говорили про 4 вибухи, згодом з'явилась інформація про 6 – 7, а потім навіть 15.

Наразі журналісти повідомляють про 2 постраждалих. Люди кажуть, що було схоже, неначе детонували боєприпаси. У напрямок місця вибуху їхали численні машини швидкої допомоги.

Місцеві повідомляють, що пожежа та вибухи тривають й досі, вочевидь, детонують боєприпаси ворога, які були на складах. Шибки трясуться за десятки кілометрів від епіцентру події.

Додамо, що саме біля Новофедорівки розташований той військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Як вибухи пояснюють в росії

Міноборони росії каже, що здетонували снаряди, ніхто не постраждав і техніка також не пошкоджена. Водночас самопроголошена влада Криму оголосила евакуацію в Сакському районі. Також там оголосили повітряну тривогу.

В самих російських окупантів через вибухи на аеродромі та складах почалася паніка. Так званий голова Криму аксьонов заявив, що вже їде на місце події, та попросив "не розповсюджувати усіляких версій".

Відео до теми – у Криму потужні вибухи на військовому аеродромі