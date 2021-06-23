Є 2 кандидати: нового прессекретаря Зеленського оберуть до кінця тижня, – ЗМІ

23 червня 2021 , 13:22
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Джерело:

"Бабель"

Станом на 23 червня з'явилася інформація, що речника президента Володимира Зеленського призначать вже до кінця поточного тижня. Наразі обирають між 2 кандидатами.

Представити нового прессекретаря президента обіцяли ще до Дня журналіста – 6 червня. Водночас процес зайняв більше часу.

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Хто може обійняти посаду

  • Сергій Никифоров – тележурналіст. Зокрема, працював на телеканалі Euronews.
  • Олександр Бондаренко – ексжурналіст та комунікаційник. Був членом команди "Громадського радіо" та працював на Українську службу ВВС. Згодом керував спецпроєктами в агентстві стратегічних комунікацій RMA.

Мендель йде з посади: головне

  • У конкурсі на посаду речниці Володимира Зеленського перемогла журналістка Юлія Мендель. До роботи в Офісі Президента вона працювала на телебаченні і співпрацювала з відомими українськими виданнями та The New York Times. 
  • Згодом головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що у 2019 році їй пропонували обійняти посаду речниці президента. Водночас журналістка не бачила себе на цій посаді, тому відмовилася. 
  • Навесні 2021 року стало відомо, що Мендель йде зі своєї посади. Водночас вона залишиться в Офісі Президента та стане радницею з міжнародних комунікацій.
Автор: Мар'яна Бекало