Дрони уразили завод у Новокуйбишевську: де місто на карті і яка відстань до України

Вночі 14 червня у Росії знову було неспокійно. ЗСУ атакували "Новокуйбишівський завод каталізаторів" у Самарській області.

Де Новокуйбишевськ на карті і яку відстань подолали дрони, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Новокуйбишевськ і де він розташований

Так, вночі ЗСУ атакували потужності АТ "ННК" у Самарській області. Це провідне підприємство, яке займається виробництвом компонентів вибухових речовин. Там зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Атаку на підприємство в тому числі підтвердив губернатор Самарської області В'ячєслав Фєдорищев. Проте він поспішив запевнити, що пошкоджень та постраждалих нібито немає.

Відомо, що Новокуйбишевськ розташований безпосередньо біля обласного центру – Самари. Відстань від міста до кордону з Україною складає більш як 900 кілометрів.

Де розташований Новокуйбишевськ: дивіться на карті

Зазначимо, що підприємство спеціалізується на випуску скраплених вуглеводневих газів, МТАЕ (метил-трет-амілового ефіру), бензолу, фенолу, ацетону, альфа-метилстиролу, олефінів, пара-трет-бутилфенолу (ПТБФ), а також є єдиним в країні виробником синтетичного етанолу.