За понад 1000 кілометрів від України: де розташований Новокуйбишевський НПЗ, який атакували БпЛА

Вночі 23 березня у Самарській області прогриміли потужні вибухи. Там дрони атакували НПЗ.

Що вже відомо про наслідки атаки на Новокуйбишевський НПЗ, де розташований об'єкт, пише 24 Канал.

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Що відомо про Новокуйбишевський НПЗ

Новокуйбишевський НПЗ ввели в експлуатацію ще в 1951 році. Він розташований у Самарській області. Зокрема, за адресою: місто Новокуйбишевськ, вулиця Осипенка 12.

Новокуйбишевський НПЗ на карті:

Цей НПЗ входить до складу Самарської групи НПЗ "Роснефті" з 2007 року. Цікаво, що за офіційними даними, саме на Новокуйбашевському заводі вперше в Росії було освоєно випуск багатьох видів продукції. Зокрема, палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів тощо.

Проєктна потужність підприємства – 8,3 мільйона тонн нафти. Цей завод переробляє Оренбурзьку, Західно-Сибірську нафти й ту, що видобувається компанією Самарської області.

Росіяни пишуть, що вторинні переробні потужності заводу включають установки каталітичного крекінгу, уповільненого коксування, каталітичного риформінгу, ізомеризації, гідроочищення гасу та дизельного палива, бітумну та газофракціональну установки.

Постачання нафти ведеться трубопровідним транспортом, відвантаження – залізничним, трубопровідним, водним та автомобільним. Окупанти пишуть, що близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та "країни ближнього зарубіжжя".

"Роснефть" заявляла, що Новокуйбишевський НПЗ – це один з основних виробників і постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку – найбільш затребуваного у Росії.

Новокуйбишевський НПЗ / Фото з росЗМІ

Зверніть увагу! Цей НПЗ розташований за понад 1200 кілометрів від Харкова, 1300 – від Сум. А ще понад 1600 кілометрів від Києва.

До речі, навіть від крайньої точки України на Сході – села Рання Зоря Старобільського району Луганської області до Новокуйбишевського НПЗ понад 1000 кілометрів.

Коротко, що вже відомо про атаку на цей НПЗ