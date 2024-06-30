Під ударом Новолипецький металургійний комбінат: окупанти знову скаржаться на атаку дронів

Вночі 30 червня в Росії прогриміли потужні вибухи. Окупанти знову скаржаться на масовану атаку дронів.

Під удар потрапив Новолипецький металургійний комбінат. Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал.

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Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат

Російські пропагандисти пишуть, що атака на завод почалася о 2 ночі й тривала понад годину. За цей час на території комбінату "впали та вибухнули аж 7 БпЛА".

Попередньо, один з безпілотників, пошкодив установку поділу кисню. Ще 4 дрони "намагалися атакувати" будівлю кисневої станції. Один з безпілотників також нібито пошкодив гараж, спалахнула пожежа.

Також ворожі ЗМІ пишуть, що фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку й сараю на вулиці Ілліча, 17.

За словами окупантів, постраждалих "немає". Губернатор підтвердив атаку на Липецьку область, заявивши, що над промисловою зоною Липецька нібито "збили" 9 безпілотників.

Де розташований Новолипецький металургійний комбінат: дивіться карту

До речі, окупанти, які постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі України, вбивають мирних жителів, зокрема, дітей, традиційно звинуватили в атаці на комбінат наших захисників. Однак, наразі Україна не підтверджувала цю атаку.

Коротка довідка. Новолипецький – один з найбільших металургійних комбінатів Росії. Це підприємство працює на військово-промисловий комплекс і виконує велику кількість державних замовлень.

Сировина Новолипецького металургійного комбінату йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо.