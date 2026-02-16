Ворог не може закріпитися: у ЗСУ спростували заяви про просування росіян поблизу Новомиколаївки
- Більша частина сірої зони поблизу Новомиколаївки в Запорізькій області перебуває під вогневим контролем українських військових.
- Російські підрозділи не можуть закріпитися на цій ділянці фронту, і фактичних просувань ворога немає.
Більша частина сірої зони в районі Новомиколаївки Запорізької області перебуває під вогневим контролем українських військових. Російські підрозділи не мають можливості закріпитися на цій ділянці фронту.
Українські військові продовжують обороняти кордони. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Яка ситуація поблизу Новомиколаївки?
За словами Волошина, наразі не йдеться про захоплення противником значних територій.
Говорити, що противник взяв під контроль якусь велику територію, не можна. Ситуація там дуже динамічна, і ми проводимо низку заходів, щоб відкинути ворога із цієї сірої зони. Просувань ворога фактично немає, і він не може закріпити там свої групи,
– зазначив речник.
Він також додав, що більша частина сірої зони перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, які системно стримують спроби російських підрозділів просуватися вперед та не дають їм утримувати позиції.
Ситуація у Новомиколаївці
Що говорять українські військові про ситуацію на фронті?
Начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що інтенсивність російських штурмів на Покровському напрямку значно впала, а втрати ворога перевищують можливості поповнення. Сили оборони використовують наземні роботизовані комплекси для спостереження та ураження, що зберігає життя військових.
Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко зазначив для 24 Каналу, що пріоритетними цілями для Росії на весняний наступ є окупація Донецької та Луганської областей, а також просування в Запорізькій області для контролю важливих районів. Сили оборони стабілізували ситуацію на Запорізькому напрямку, впливаючи на російські війська шляхом відключення Starlink та переймаючи тактичну ініціативу на різних ділянках фронту.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан наголосив, що російські війська зазнали низки поразок на Запорізькому напрямку, зокрема через блокування зв'язку Starlink та проблеми з Telegram. Українські сили мають короткий період часу, щоб закріпити успіх, поки росіяни відновлюють свій зв'язок.