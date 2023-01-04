У новому Конгресі США збережеться підтримка України, – Держдеп
У Державному департаменті Сполучених Штатів переконані, що двопартійна підтримка України збережеться під час 118-ї сесії Конгресу, яка розпочалась 3 січня.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу. Він нагадав, що востаннє Конгрес продемонстрував у грудні, коли ухвалив масштабний пакет оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України та союзників у Європі.
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Ми абсолютно впевнені, що наш підхід в питанні України й надалі матиме підтримку обох партій. Ми почули як від демократів, так і від республіканців, що вони розуміють необхідність і надалі підтримувати український народ,
– сказав представник зовнішньополітичного відомства.
Речник Держдепу пояснив, що йдеться про принципи глобального мирного порядку, започаткованого майже вісім десятиліть тому. І якщо дозволити Росії чинити агресію проти мирного сусіда, то не лише вона сприйме це як карт-бланш, а й інші подібні країни.
"Тому це важливо для нас, це важливо і для Конгресу, аби ми зберігали такий підхід", – сказав представник Держдепартаменту США.
У цьому контексті Прайс зауважив, що велика кількість членів Конгресу минулої сесії, які працюватимуть і тепер, висловлюють широку підтримку народу й уряду України.
Актуально про військову допомогу США
- Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік. Він передбачає 45 мільярдів доларів підтримки України та союзників й може спонукати інших партнерів збільшити допомогу.
- Фахівці переконані, підтримка Україні не зменшиться після року війни. Питання війни – це не питання популізму, це питання стратегічного розвитку держав.
- Суттєвих змін не буде навіть після збільшення кількості республіканців у новому складі Конгресу США. Адже, в основному розбіжності стосуються внутрішньої політики – податків, міграції тощо.
- Так, є 20 – 25% представників Республіканської партії, які виступають проти допомоги Україні. До них, зокрема, належить експрезидент США Дональд Трамп та коло його прихильники. Однак, це аж ніяк не всі Сполучені Штати.