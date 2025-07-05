Ситуація складна та динамічна: у 31 ОМБр сказали, чи дійшли росіяни до Дніпропетровщини

До адмінмежі Дніпропетровської області російські війська станом на 5 липня не дійшли. Але ситуація на Новопавлівському напрямку залишається складною.

Так оцінюють обстановку у своїй зоні відповідальності бійці 31 ОМБр. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Ситуація розвивається динамічно

У смузі відповідальності 31 ОМБр на Новопавлівському напрямку ситуація розвивається динамічно. Ворог не полишає своїх наступальних спроб і наміть намагається змінювати напрямки для цього.

Йому й не заважають втрати особового складу.

На нашій смузі, де ми відповідно виконуємо завдання, то це 100% до Дніпропетровської області противник не дійшов, його піхотні частини. Якщо казати про те, що він може залетіти на безпілотних літальних апаратах, мається на увазі і FPV-дрони, або це розвідувальний дрон. Розвідувальний дрон для нього це задача посильна, а FPV-дрони на оптоволокні, то це буде досить коштовний дрон, має дальність десь 30 кілометрів, щоб безпечні для оператора запуски були. Піхотних підрозділів не виявлено, це з колишнього часу принаймні у нашій смузі,

– розповів про ситуацію військовослужбовець на позивний "Вектор".

Попри втрати, ворог не полишає спроб наступу

ЗСУ фіксують поодинокі випадки застосування бронетехніки переважно у темний час доби.

"Також не відмовився від застосування мотоциклів, але це поодинокі вже, не група 7 – 8 мотоциклів, а 2, 1, навіть 3 – це вже буде рідко", – розповів військовий.

Також цілодобово намагаються просуватися піхотні групи. Особливо активні вони під час поганих погодних умов, аби нівелювати розвідку БпЛА.

З нюансів таких, нещодавно навіть бачив на сайтах ворожих, противник розказував, що він застосовує ноу-хау, як то кажуть, це рух на мотоциклах в антидронових плащах. Дивно, можливо, це розраховано на якусь публіку, скажімо так, ворожу, але якщо навіть піхотинець на мотоциклі буде в антидроновому плащі, то сам двигун транспортного засобу, він досить гарячий, його видно ще краще, ніж того піхотинця,

– додав "Вектор".

Він також розповів, що російських штурмовиків можна поділити на 2 групи. Одні мають "фізичні відмінності" – вони без зайвої ваги та витриваліші. Інші – намагаються закріпитися на позиціях, або ж підносять боєприпаси чи продукти.

Бувають випадки, що вони намагаються перемотуватися жовтим або синім скотчем, аби видавати себе за ЗСУ.