Підготовка до наступу: на Новопавлівський напрямок прибув новий танковий полк росіян

Ворог активізував свої дії в районі населеного пункту Новомихайлівка – туди з іншого напрямку прибув новий танковий полк. Також росіяни стягують свої резерви на Времівському виступі.

Як і раніше, Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими, а лінія бойового зіткнення є дуже динамічною. Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Росіяни панікують: в ЗСУ пояснили, як 800 тисяч снарядів від Європи змінять фронт

Від початку сьогоднішньої доби понеділка ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку населеного пункту Новомихайлівка (Новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське). Це ще один виступ, на якому території були деокуповані під час української наступальної операції влітку минулого року,

– пояснив Лиховій.

Він додав, що окупанти підтягнули деякі резерви, зокрема, на Новопавлівський напрямок з іншого напрямку прибув танковий полк.

Противник хоче наступати й посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. Але що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено, успіху противник не мав,

– наголосив Лиховій.

Він також сказав, що за вчорашній день, 10 березня, одну позицію було втрачено, але дві позиції – відновлено.

Ситуація на фронті: останні новини