"Роз'єднані війною": українці обрали дизайн новорічної марки

Завершилось голосування Укрпошти, в якому українці обрали нову новорічну марку. Її прикрашатиме ілюстрація "Роз'єднані війною".

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Він зазначив, на жаль, багато родин зустрічатимуть цей Новий рік не під ялинкою з родиною та коханими, а з побратимами під обстрілами окупантів.

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Малюнок дівчинки з Миколаєва

Смілянський зауважив і символізм дизайну. Його намалювала 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон. Там в неї і зародилась ідея малюнку.

Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний,

– додав гендиректор.

Він сподівається, що цей Новий рік принесе надію, адже у 2023 на українців чекає історична дата – день, коли ми переможемо.

Коли можна буде придбати марку, Укрпошта оголосить додатково.

Що цьому передувало

Укрпошта 1 листопада запустила конкурс на нову різдвяну марку. Загалом було 5 варіантів: "Дитячі мрії", "Колядники та український воїн", "Щастя – бути разом", "Роз'єднані війною", "Під захистом Святого Миколая".

Проголосувати за бажаний ескіз міг кожен українець у соцмережах Укрпошти та Смілянського. Тривало голосування до 4 листопада.

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