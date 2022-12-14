Чи можливе новорічне перемир'я: у Кремлі істерично відреагували на саму ідею про це

У Росії ніяк не можуть визначитися: то вони хочуть перемир'я, то не хочуть. От Пєсков – вірний пес Путіна – цього разу завив, що ні про яке новорічне перемир'я й мови бути не може.

Про це розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Балакаюча голова Кремля заскавчала, що про це й мови бути не може. Мовляв, пропозиції від Києва не надходило.

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Питання перемир'я не обговорюється

Ніяких пропозицій ні від кого не надходило, такої теми нема на порядку денному,

– заявив Пєсков.

Так різко він відреагував на просте питання, яке йому поставили журналісти. Підозрюємо, він досі ображений на сміливу пропозицію Володимира Зеленського. Президент України напередодні звернувся до Росії та назвав шлях, який дозволить заговорити про мир.

Запропонував покинути Україну на Різдво

Напередодні Володимир Зеленський виступив під час саміту "Великої сімки". У своїй промові він зазначив, що Росія має можливість продемонструвати свої благі наміри на ділі.

Для цього він запропонував Путіну вивести свої війська з України на Різдво. Він зазначив, що у цей час люди думають про мир. Тож російському диктаторові теж варто це зробити.

Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, як на це відреагував Пєсков. Він наголосив, що про відведення військ на Різдво і мови бути не може. Мовляв, війна в Україні – наслідки політики, яку в Україні провадили упродовж останніх 15 – 20 років.

Зауважимо, що це чергова спроба звинуватити Україну в тому, до чого причетна сама Росія. Адже в нашій державі за останні 20 років змінилося чотири президенти. Натомість у країні-агресорці – жодного. Ми не рахуємо Мєдвєдєва, адже він був лялькою у руках Путіна за час своєї каденції.

А в цьому матеріалі наші журналісти поміркували над тим, які ж мирні переговори чекають на Росію. Дізнайтеся, наскільки диктатор змінив свій вектор. І чи вдасться Путіну зберегти обличчя після перемоги України.