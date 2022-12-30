Де та коли дивитись новорічне звернення Зеленського

Володимир Зеленський звернеться до українців з новорічним привітанням цьогоріч уже вчетверте, як президент України. В останні хвилини 2022 року привітання глави держави транслюватимуть низка каналів.

Привітання Зеленського з новим 2023 роком розпочнеться 31 грудня о 23:45. Триватиме воно до 1 січня 00:00. Президент пригадає усі виклики року, що минає та підсумує перемоги українського духу у протистоянні з російською агресією.

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Де дивитись звернення Зеленського

Цьогорічне звернення українці чекають з особливим трепетом, адже рік приніс нам чимало випробувань. Війна стала викликом для кожного українця.

Транслюватимуть привітання Володимира Зеленського на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці. Дивитися новорічне звернення можна буде на ютубі 24 Каналу.

Текстова версія звернення та онлайн-трансляція з'являться на сайті 24 каналу о 23:45.

Також транслюватимуть привітання:

під час марафону Єдині новини – з 23:45;

UA.Перший – 23:45;

ICTV — з 23:55;

СТБ — з 23:50.

Про що говоритиме у привітанні Зеленський

Очевидно, що президент говоритиме у зверненні про війну. Саме вона стала головною подією цього року. Російське повномасштабне вторгнення – трагічна сторінка в історії України.

Кожен з нас відчув, що таке єднання, наші цінності стали іншими, ми стали іншими.

Саме зараз, як ніколи важливо, продовжувати боротьбу та бути сильними. Новий рік – не буде легшим, попереду складні рішення та виклики, але українці обов'язково з ними впораються.