Новорічне привітання Володимира Зеленського з 2022 роком: онлайн
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський у новорічну ніч привітав українців із Новим 2022 роком. Президент України вирішив зосередитися не на тому, що вдалося зробити, а хто це зробив.
Відеопривітання українського лідера стартувало, як завжди, в останні хвилини перед Новим роком. Він підсумував найважливіше, що відбулося у 2021 році. Президент зробив це у компанії українців, які віддано працюють для України у різних галузях.
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Новорічне вітання президента
Зеленський розпочав привітання зі слів, що у новорічний вечір усі традиційно збираються за столом із родиною, кличуть гостей, дивляться новорічні звернення президентів. А президенти спочатку жаліються, потім виправдовуються, але загалом хваляться про те, що вдалося зробити.
Але цей рік особливий, це рік 30-річчя нашої незалежності. Тому цьогоріч буде інакше. Я буду говорити не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив,
– зазначив глава держави.
Він додав, що мовиться не лише про 2021 рік, а про усі роки незалежності.
Глава держави згадав про українців, які
- для порятунку одного немовляти здіймалися у небо та злітали "Мрією", щоб доставити вакцину у десятки країн,
- щодня спускаються під землю, аби всім було світло і тепло,
- працюють на землі, аби українцям було ситно і смачно,
- плавлять метал і будують мости,
- навчають школярів та дітей з інвалідністю,
- спортсменів, зокрема й паралімпійців, а також їхніх тренерів,
- робили щеплення, унікальні хірургічні операції, служили медсестрами протягом років,
- лікують людей на окупованих територіях,
- матерів, які все життя виховують дітей, та дівчину, яка стала мамою для своїх братів і сестер після смерті рідної,
- школярів, які перемагають на олімпіадах,
- малюють, читають, співають, пишуть про Україну і для неї,
- роблять винаходи й відкриття,
- везуть українців на роботу трамваєм, автобусом, тролейбусом,
- рятують, лікують та стоять на сторожі порядку,
- не боялися говорити правду в окупованому Криму,
- чекають своїх рідних з полону,
- захищають Україну від 2014 року і до нині.
Усіх цих людей президент запросив у Маріїнський палац. "Мільйони вас, що разом є одним великим "ми". Настільки великим, що у світі немає будівлі, де можна було б зібрати усіх", – додав Зеленський.
Досягнення та здобутки України й українців
Глава держав додав, що у 2021 році були речі, про які хотілося б забути, однак багато й таких, які хочеться пам'ятати:
- українські спортсмени виступали на змаганнях по всьому світу, здобуваючи нагороди;
- Україна святкувала 30-ий День Незалежності, зібравши у Києві лідерів понад 100 держав, як захоплено всі спостерігали за парадом українського війська. "Нас нарешті об'єднало не лихо, а свято. Ми вчимося єднатися не проти когось, а за себе", – наголосив Зеленський;
- у 2021 році по всьому світі гучно лунало, що Крим – це Україна: "Голосом не тільки України, а й 46 учасниць Кримської платформи";
- успіхи України на Євробаченні;
- військові розвідники провели операцію в Афганістані;
- прийняли закон про олігархів;
- зібрали рекордний урожай та запустили ринок землі;
- зрушення у виробництві військової техніки,
- результати реалізації програми "Велике будівництво".
Крім того, президент пообіцяв, що у 2022 році ветерани отримають квартири. А також згадав і про добровольців, зокрема Дмитра Коцюбайла, який став Героєм України.
Плани на майбутнє
Серед того, чого не вдалося досягти
- вищі зарплати для вчителів;
- високий рівень вакцинації населення;
- завершення війни на Донбасі.
Зеленський висловив сподівання, що цього вдасться досягти вже у 2022 році, "який точно буде кращим".
Завершив президент вітальну промову словами про майбутнє повернення до України окупованих Донбасу та Криму: "Як тільки ми заберемо лінію розмежування у голові, вона зникне й на карті". Тоді, переконаний глава держави, країна знову об'єднається, як одна велика родина.
Привітання Володимира Зеленського з Новим роком: онлайн-трансляція