У новорічну ніч мільйони росіян побачили дві різні версії Путіна у зверненні, – InformNapalm

У ніч з 31 грудня на 1 січня, за кілька хвилин до Нового року, на офіційному сайті Кремля оприлюднили відеозвернення Володимира Путіна. Втім, без курйозів не обійшлося. Глядачі звернули увагу на краватку президента, колір якої відрізнявся у двох варіантах новорічного привітання.

Це може свідчити про використання технологій ШІ для створення відеозвернення. Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітичний матеріал InformNapalm.

Як росіян вітали двоє різних Путіних?

У першій версії російський президент був одягнений у чорну краватку. Однак уже за лічені хвилини це відео зникло з ресурсу, замість нього з'явився інший запис – цього разу з Путіним у червоній краватці.



Перший варіант вигляду Путіна у зверненні / Скриншот InformNapalm

Попри оперативну заміну, початковий варіант звернення встиг потрапити в ефір регіональних російських провайдерів. Зокрема, його побачили глядачі в Оренбурзькій області та низці інших регіонів Росії.

Пізніше провайдер "Уфанет ТВ" пояснив інцидент "технічними збоями" та повідомив про переривання трансляції в період з 23:20 до 00:30. Однак за цей час альтернативну версію звернення встигли переглянути тисячі користувачів.

Крім того, відео з "чорною краваткою" транслювалося і на сторонніх російських інтернет-ресурсах. Серед них і сайт mosdomveteran.ru, який є офіційною сторінкою Московського міського дому ветеранів, установи, пов'язаної із системою соціальної підтримки та ветеранських організацій столиці країни.



Другий варіант вигляду Путіна у зверненні / Скриншот InformNapalm

Також зазначене звернення активно поширювалося в закритих мілітарних чатах та так званих Z-пабліках. Згодом з'явилася інформація, що частину цих ресурсів нібито зламали під час масованої кібератаки.

Реакція російської аудиторії на альтернативну версію звернення виявилася показовою. Цікаво, що для багатьох слухачів тон промови президента прозвучав як натяк на можливі зміни курсу, зокрема на перспективу мирного процесу та повернення додому значної кількості військовослужбовців.

Що кажуть про інцидент експерти?

Аналітики InformNapalm звертають увагу, що це не перший випадок, який викликає сумніви щодо справжності новорічних виступів Путіна. Упродовж 2023 – 2025 років спостерігали стабільну візуальну схожість таких звернень. На кількох відео фіксували незмінний фон, однакову композицію кадру та мінімальні відмінності, зокрема лише колір краватки.

Це дало підстави припускати використання цифрових технологій, зокрема ШІ-аватарів, для створення офіційних відеозаписів.

Експерти не виключають, що саме застосування штучного інтелекту могло стати причиною появи двох різних версій одного й того самого звернення.

