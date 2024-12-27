Без святкового настрою, але з вірою: як живуть бійці, які зараз боронять Харківщину

Українські військові зустрічають новорічні свята на різних ділянках фронту. З новорічним настроєм важче, але є віра, що усе буде добре та усі повернуться додому.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з військовими із 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Зараз військові захищають нас на Вовчанському напрямку.

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"Усе повернемо – і повернемося додому"

За час повномасштабної війни бійці 34 батальйону боронили Україну буквально на всіх напрямках. Зокрема, брали участь у звільненні Херсону від російських окупантів. Зараз захисники перебувають на Вовчанському напрямку, де досить гучно.

Наші захисники вірять, що зрештою вдасться відбити навалу Росії. Усі повернуться додому живими та здоровими.

Різдво та Новий рік – сімейні празники. А нам доводиться бити ворога. Вдома вже ялинку поставили. Трохи новорічне свято у них. Головне, щоб не було цієї війни; щоб мирне населення не гинуло; щоб військові не гинули; щоб маленькі діти не гинули,

– сказав захисник Віктор.

На жаль, святкового настрою немає. Але, попри все, захисники поставили ялинку та прикрашали її усім колективом. Раніше внаслідок одного з ракетних обстрілів вибухова хвиля буквально зрізала велику ялинку та закинула її на позиції наших захисників. Саме ту ялинку вони пам'ятатимуть багато-багато років.

Хочу всіх привітати з наступаючим Новим роком. Бажаю всього найкращого. Щоб всі дочекалися своїх рідних та близьких, а щоб Україна залишилася на своїй території. Надіюся, що все повернемо і повернемося додому,

– побажав військовий Олександр.

Підтримаймо бійців 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка за QR-кодом, який розміщений нижче.

Скриншот з трансляції