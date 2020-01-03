17:33
3 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
      Вєсті Кремля
      22:36, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Богдан. Під Рябошапкою захиталося крісло
      Вєсті.UA
      20:18, 2 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Олександр Доній
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      БЛОГ Олександр Доній
      Журналіст. Голова Мистецького об'єднання "Остання Барикада"

      Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців

      530
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко / ФОКУС

      Вчимося ж критичному мисленню (нагадую – це перший пункт з "25 сходинок до суспільного щастя" – модерної української національної ідеї).

      А я от не дивився ніяких телевізійних привітань. І від того не вважаю себе меншим патріотом країни.

      Не писав би цей пост, якби не передзвонила журналістка з інформаційної агенції зі Львова. Дівчина попросила порівняти два тексти привітань: від президента Зеленського і від п'ятого президента Порошенка. Моя відповідь була проста: я не дивився жодних телевізійних привітань, відзначав Новий рік в родинному колі, у нас самодостатня родина.

      Читайте також: Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?

      Тим не менш був здивований стрічкою новиною, де точаться чергові баталії через якісь всього-на-всього привітання. Не аналізуватиму зміст привітань, бо повторюсь, я їх не дивився.

      Однак, що здивувало. Ті самі люди, що рік тому в альтернативному привітанні від Зеленського побачили "руйнацію підвалин державності", "знущання над інститутом президента", тепер навпаки розпласталися в дифірамбах до альтернативного привітання від Порошенка.

      Нічого не маю проти будь-яких "альтернативних" привітань. Ба більше, свого часу, в перший рік після президентської перемоги Януковича я зібрав чоловік 15 митців і ми записали в "Барабані" (кафешка така була) альтернативне привітання, і розкидали інтернетом, щоб хто хотів міг дивитися не Януковича, а наших митців. І ніякого "підточування державності" або "знущання над інститутом президента" в тому не вбачав. Просто, хто не хотів слухати Януковича – той мав альтернативу від "Останньої Барикади".

      Тож питання не про альтернативу, а про чесність і єдині принципи. Багато в кого ж цих єдиних принципів нема. Вони готові гудити все, що "не їхнє", і обожнювати все, що "їхнє". Тож мова не про критерії і принципи, а про "ідолопоклоніння". А ідолопоклоніння – частина рабської психології. Під яким би "патріотичним" соусом це не подавалося б.

      Вчимося ж критичному мисленню (нагадую – це перший пункт з "25 сходинок до суспільного щастя" – модерної української національної ідеї).

      Думаю, що на Новий рік для багатьох родин важливішим має ставати тост і привітання не від президентів (нинішніх, колишніх, майбутніх), а від голови родини або найстарішого в родині – дідуся чи бабусі.

      Ми в родині підняли келихи з соком і привітали один одного. Це і є Новий рік. Ще раз з Новим роком вас, пані та панове!

      До теми: Для мене справді є різниця, – Вакарчук віршем відповів на новорічне вітання Зеленського

      Що символізують 12 страв на Святвечір
      сьогодні
      20222
      Автор: Олександр Доній
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Радянська ментальність українського футболу: чи має держава підтримувати цей спорт?
      Станіслав Безушко 6
      сьогодні , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 529
      сьогодні , 16:02 Зеленський – це величезний сюрприз для багатьох: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Лещенком
      Олена Трибушна 1567
      сьогодні , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 512
      сьогодні , 13:15 Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      Анатолій Максимов 9058
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук