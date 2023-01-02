У новорічну ніч під Мелітополем окупантів вітали вибухами: зранку вони визвірились на цивільних
Джерело:Іван Федоров
Першу ніч Нового року російські загарбники в Мелітопольському районі зустріли гучними вибухами. Проте на ранок після неспокійного сну окупанти "відривалися" на цивільних.
Зокрема вибухи лунали на військових базах росіян в різних локаціях. Після цього в окупантів почалась паніка і ще більша агресія до цивільних.
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Як росіяни "зустріли" Новий рік у Мелітополі
Після опівночі та близько 4ранку пролунали вибухи в районі тимчасово захопленого росіянами мелітопольського аеродрому, де вони влаштували військову базу, Після 5 ранку пролунав вибух між населеними пунктами Мирне і Північне, де розташовані ворожі військові бази.
Крім цього, вночі в центрі Мелітополя роздавалися автоматні черги. У Генштабі ЗСУ мелітопольську "бавовну" поки що не коментували. Втрати ворога наразі невідомі, проте, судячи з місцевих чатів, вони є.
На ранок після неспокійної ночі окупанти "відривалися" на цивільних
Після "вибухової" ночі на центральних вулицях Мелітополя росіяни розставили пересувні блок-пости та влаштували фільтрацію водіям. Також місцевих жителів зупиняли у дворах і перевіряли їхні телефони.
Окупанти в кожному жителі бачать диверсанта, адже навіть після 10 місяців окупації люди показують спротив ворогу. Разом з тим українським військовим добре відомі місця дислокації ворожих баз, тож жодна не залишиться без уваги,
– сказав Федоров.
Росіяни можуть готуватися до відступу на Запорізькому напрямку
- Останні декілька місяців в окупованому Мелітополі все частіше стаються вибухи у місцях базування загарбників. Наприкінці грудня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що росіяни можуть готуватися до відступу на Запорізькому напрямку.
- Наразі російські війська намагаються створювати на Запоріжжі там рубежі оборони. На її думку, це викликано тим, що більшому вони не навчені. Хоч сил та потужностей в окупантів багато, застосовувати їх з користю вони не можуть.