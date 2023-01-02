У новорічну ніч під Мелітополем окупантів вітали вибухами: зранку вони визвірились на цивільних

Першу ніч Нового року російські загарбники в Мелітопольському районі зустріли гучними вибухами. Проте на ранок після неспокійного сну окупанти "відривалися" на цивільних.

Зокрема вибухи лунали на військових базах росіян в різних локаціях. Після цього в окупантів почалась паніка і ще більша агресія до цивільних.

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Як росіяни "зустріли" Новий рік у Мелітополі

Після опівночі та близько 4ранку пролунали вибухи в районі тимчасово захопленого росіянами мелітопольського аеродрому, де вони влаштували військову базу, Після 5 ранку пролунав вибух між населеними пунктами Мирне і Північне, де розташовані ворожі військові бази.

Крім цього, вночі в центрі Мелітополя роздавалися автоматні черги. У Генштабі ЗСУ мелітопольську "бавовну" поки що не коментували. Втрати ворога наразі невідомі, проте, судячи з місцевих чатів, вони є.

На ранок після неспокійної ночі окупанти "відривалися" на цивільних

Після "вибухової" ночі на центральних вулицях Мелітополя росіяни розставили пересувні блок-пости та влаштували фільтрацію водіям. Також місцевих жителів зупиняли у дворах і перевіряли їхні телефони.

Окупанти в кожному жителі бачать диверсанта, адже навіть після 10 місяців окупації люди показують спротив ворогу. Разом з тим українським військовим добре відомі місця дислокації ворожих баз, тож жодна не залишиться без уваги,

– сказав Федоров.

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