В новорічну ніч Росія запустила понад 100 "Шахедів": скільки ворожих цілей вдалося збити

В ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу "Шахед".

Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювали сили ППО

Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Вказується, що через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Також відомо, що ще два дрони полетіли у Росію та Білорусь.