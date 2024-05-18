У Новоросійську горить електропідстанція

У Новоросійську на Кубані горить Кирилівська електропідстанція. Понад 20 тисяч мешканців міста залишились без електрики

Російські телеграм-канали повідомляють, що у суботу, 17 травня, у Новоросійську горить підстанція "Кирилівська". Цікавим є те, що напередодні місцеві чули звуки безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також Кінець ядерного лідерства Росії: як заборона імпорту урану змусить страждати економіку Путіна

У Росії горить електропідстанція

У Новоросійську горить підстанція "Кирилівська", внаслідок чого, за даними місцевих телеграм-каналів, понад 20 тисяч мешканців міста залишились без електрики. Повідомляється, що наразі фахівці займаються ліквідацією загоряння.

Водночас мер міста у своїх соцмережах повідомив, що у зв'язку із загорянням на підстанції "Кирилівська" сталося відключення енергопостачання. Причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів.

Під відключення потрапили 26 тисяч осіб: частково Цемдоліна; від Василівки до Абрау-Дюрсо; частково Приморський та Центральний внутрішньоміські райони,

– йдеться у повідомленні.

У Новоросійську горить підстанція: дивіться відео

Місцеві жителі заявили, що вночі чули звуки дронів. Інформація стосовно загоряння підстанції уточнюється. Аварійна бригада ЮЗЕС виконує оперативне перемикання на підстанції ДБК, щоб запитати Цемдоліну.

Напередодні Новоросійськ масовано атакували дрони