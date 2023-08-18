У порту Новоросійська виникла масштабна пожежа: що сталося

У російському Новоросійську 18 серпня виникла масштабна пожежа в районі морського порту. Велику пожежу видно з різних куточків міста.

Про пожежу в порту Новоросійська повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал. Загоряння сталося у вантажному терміналі в Новоросійську.

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Пожежа в порту охопила 1300 "квадратів"

Повідомляється, що в порту загорілися дерев'яні палети на площі 1300 квадратних метрів. Дим від пожежі видно з різних куточків міста.

На місці працюють кілька десятків пожежників. Також у мережі опублікували відео масштабної пожежі.

Масштабна пожежа в районі порту Новоросійська: дивіться відео

На початку серпня у районі порту Новоросійська сталася "бавовна"

Новоросійський – це найбільший морський порт Росії, де розташована військово-морська база чорноморського флоту Росії. Порт розташований на південному узбережжі Росії.

Цей порт здатен приймати російські підводні та надводні ракетоносії.

Рано-вранці 4 серпня у Новоросійську близько 10 хвилин лунали вибухи. У Росії заявляли, що під ударом була чи то військово-морська база Новоросійська, чи то так званий "нафтовий маяк".

Однак через деякий час у мережі з'явилося відео, що надводний дрон атакував великий десантний корабель росіян "Оленегорський горняк". Атака відбулася саме у районі Новоросійська.

Хоча російське міноборони фантазувало, що атаку дронів нібито було відбито, пошкодження "Оленегорського горняка" свідчили геть про інше.

Зрештою, окупантам вдалося відбуксирувати десантний корабель до узбережжя, однак його відновлення під великим питанням.

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