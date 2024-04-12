Дрони атакували російський Новошахтинськ: раніше там призупиняв роботу НПЗ

Безпілотники атакували Новошахтинськ, що у Ростовській області Росії. Дрони традиційно нібито "збивала" російська протиповітряна оборона.

Буквально місяць перед цим, 13 березня, після атаки безпілотників Новошахтинський завод нафтопродуктів призупинив роботу. Цей НПЗ займався постачаннями для окупаційної армії.

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Що відомо про атаку на Новошахтинськ

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв орієнтовно о 2:15 12 квітня заявив, що в районі Новошахтинська нібито ППО "відбиває" атаку безпілотників. Мовляв, наслідки на землі уточнюються.

Вже орієнтовно о 03:10 12 квітня у Новошахтинську оголосили про відбій атаки БпЛА.

"Силами ППО знищено 4 безпілотники", – заявив посіпака Путіна.

Він запевнив, що нібито внаслідок атаки немає ані постраждалих, ані пошкоджень об'єктів. Мовляв, інформація уточняється.

До речі, Новошахтинськ розташований всього за орієнтовно понад 20 кілометрів від українського кордону на Донбасі. Однак цю територію наразі тимчасово окупували росіяни.

Де розташований Новошахтинський НПЗ: дивіться на карті

Що відомо про призупинення роботи Новошахтинського НПЗ