На Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області після атаки дронів 23 листопада досі триває пожежа. Супутникові знімки зафіксували пошкодження виробничих установок, резервуарного парку та нафтобази поруч із підприємством.

Про це повідомляє телеграм-канал "Абсолютно надійне джерело".

Які пошкодження зафіксували на Новошахтинському НПЗ?

За результатами аналізу, на підприємстві пошкоджені обидві установки первинної переробки нафти АВТ-2,5. Також суттєвих пошкоджень зазнала установка виробництва бітуму.

Окрім цього, уражено ребойлерну піч та досі горить резервуарний парк заводу. Сліди горіння зафіксували й на всіх резервуарах нафтобази, розташованої поруч із підприємством. Також ураження зазнав комплекс РЕБ "Поле-21" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Супутникові знімки пошкоджень на Новошахтинському НПЗ / Фото: телеграм-канал "Абсолютно надійне джерело"

Що відомо про атаку на завод?

23 листопада Служба безпеки України заявила про спільну з Головним управлінням розвідки атаку на Новошахтинський завод нафтопродуктів. Безпілотники центру спецоперацій "Альфа" СБУ влучили в бітумну установку, колони установки АВТ-2,5, ребойлерну піч і резервуарний парк на другому майданчику. Після ударів на території підприємства виникла пожежа.

Як зауважив Генеральний штаб ЗСУ, пожежу на Новошахтинському НПЗ видно навіть із супутника.

Підприємство здатне переробляти до 7,5 мільйона тонн нафти на рік. Там виробляють мазут, дизельне та суднове пальне. Завод розташований за кілька десятків кілометрів від українського кордону, тому його продукція може постачатися російським військам на південному напрямку.



Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада масованої атаки дронів зазнала нафтова інфраструктура Самари. Тоді спалахнули пожежі на Сизранському та Новокуйбишевському НПЗ.