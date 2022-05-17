У Новосибірській області Росії зайнявся завод: відео масштабної пожежі

У Росії все частіше стаються пожежі на заводах, підприємствах, складах тощо. Цього разу масштабна пожежа спалахнула в Новосибірській області, налякавши місцевих мешканців.

У російському місті Бердськ спалахнув завод, який займається виготовленням виробів з поліетилену. Пожежа сталася вранці за місцевим часом. Зважаючи, що від горіння поліетилену йшов чорний дим, то це викликало чималу паніку у місцевого населення.

Варте уваги Путін "береже" Москву і Санкт-Петербург: бійці з яких регіонів Росії найбільше гинуть в Україні

На місце прибули пожежники. Загалом довелося використати 12 одиниць спецтехніки та 42 рятувальників. Була ймовірність, що вогонь може перекинутися і на інші будівлі в промисловій зоні.

З вогнем рятувальникам довелося боротися довго. Адже пожежа розвинулася на площу понад дві тисячі метрів квадратних. Горіли як і офісні приміщення, так і виробничі потужності та склади.

За цей час вогонь охопив крівлю будівлі. Частину ж даху розібрали пожежники.

За декілька годин пожежу таки ліквідували. Але вогонь знищив як і продукцію, так і обладнання.

Дивіться відео пожежі на заводі у Бердську

Неочікувані пожежі в Росії

Після нападу Росії на Україну, в самій Росії все частіше виникають масштабні пожежі. В деяких з них росіяни намагаються звинувачувати Україну. Мова йде про ті випадки, які стаються в прикордонних з Україною областях, де неочікувано спалахують склади та бази, які використовують російські окупанти. Україна свою причетність до цього заперечує.

Хоча в Бєлгородській області мало не щодня щось спалахує. Для прикладу, цех для виготовлення лаку. Так само і в Ростовській області, де неочікувано може спалахнути завод із виготовлення джинсів.

Але деколи горять і ті підприємства та склади, які доволі далеко від України. Як в цьому випадку в Бердську. Це місто входить в агломерацію Новосибірська, що за майже 3,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Відтак звинуватити Україну в причетності до цієї пожежі росіянам навряд чи вдасться.

Як і звинуватити у масштабних лісових пожежах, які виникли в Сибірі та на Уралі. Для прикладу, в Росії повідомили, що лише за 16 травня вдалося погасити 84 лісові пожежі на площі 13135 гектарів. Але 17 травня і далі тривають 95 пожеж, які пройшли вогнем 28677 гектарів.