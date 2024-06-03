В російському Новосибірську масштабно горів склад з пальним: разючі кадри

У Росії не буває жодного спокійного дня без пожеж, вибухів чи бавовни. Цього разу вогонь охопив склад з пальним у місті Новосибірськ.

Наразі на місці подій у місті працюють рятувальні служби. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Новосибірську була масштабна пожежа на складі з горючим

За даними російських ЗМІ, пожежа сталася на складі паливно-мастильних матеріалів у Кіровському районі Новосибірська на вулиці Оловозаводська. Загорянню надали третій ранг небезпеки, на місці працюють 55 фахівців та 16 одиниць техніки.

У Новосибірську була масштабна пожежа на складі з пальним: дивіться відео

За даними МНС, вогонь охопив площу 4 500 квадратних метрів, пожежникам нібито вдалося локалізувати спалах. У мережі також пишуть, що попередньо постраждали двоє людей, їх винесли з будівлі й намагаються реанімувати.

У МНС пишуть, що нібито локалізували пожежу на складі: дивіться відео (18+)

Як зазначали у російському міністерстві надзвичайних справ пожежу в Новосибірську локалізовано на 2 450 квадратних метрах. Фахівці буцімто не допустили поширення вогню на велику площу.

Пожежу бачили у різних районах Новосибірська: дивіться відео

Водночас деякі телеграм-канали стверджують, що нібито пожежа виникла на одному з цехів заводу "Автотранзит". Однак цю інформацію поки не підтверджували ніхто з офіційних джерел.

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Варто зазначити, що на кадрах можна побачити, як у місті внаслідок горіння утворився високий стовп чорного густого диму. Його бачили у різних районах Новосибірська.

Кадри пожежі з Новосибірська / Фото з російських телеграм-каналів

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