У росіян вчергове трапилася халепа. Власне, у місті Новосибірську стався вибух газу, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Звісно, що рятувальникам вдалося через деякий час приборкати полум'я, однак воно знищило частину житлового будинку.

Зауважимо, що цей інцидент стався у ніч на 9 лютого на вулиці Лінійній. Декілька людей потрапили під завали зруйнованої багатоповерхівки, а ще декілька – загинули. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Нема ні сина, ні машини: у Росії стрімко скорочується виробництво нових автівок

Що відомо про цю пожежу

У ворожому міністерстві надзвичайних ситуацій констатували, що близько 6 ранку за київським часом рятувальникам вдалось ліквідувати полум'я – розпочався розбір завалів. Відомо також, що площа пожежі після вибуху газу становила близько 300 квадратних метрів.

З будинку евакуювали 50 людей,

– зазначили у російському відомстві.

Однак хвалити владу ворожої країни, як завжди, не доводиться, адже вона належним чином не подбала про своїх громадян. Власне, за добу мешканці будинку двічі скаржилися місцевому Облгазу на запах газу в п'ятиповерхівці. Однак все обмежилось лише скаргами та заявами про те, що начебто вдалось владнати ситуацію.

Пожежа в Новосибірську: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Як зазначають російські телеграм-канали, напередодні цього інциденту, 8 лютого, вдень, ймовірно, в цей будинок проникли шахраї заради того, аби "перевірити газову трубу".

Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу в Новосибірську: дивіться відео з російських ЗМІ

У другому під'їзді, де пролунав вибух, проживало 30 людей, з них 7 – діти. Станом на 07:00, 9 лютого відомо про те, що загинуло щонайменше 2 людей (чоловік та жінка), ще 7 – постраждали. Серед них 17 річний підліток.

До цієї теми слід згадати, що в Росію та на окуповані території регулярно навідується "бавовнятко". Зокрема, ввечері 8 лютого стало відомо про те, що у центрі захопленого росіянами Бердянська прогриміла серія вибухів. Місцеві телеграм-канали почали одразу писати про те, що російська ППО "проспала атаку".