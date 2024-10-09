Нову дату визначають: засідання "Рамштайн" таки перенесуть, – ЗМІ

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути вже незабаром, 12 жовтня, відклали. Станом на зараз для зустрічі визначають нову дату.

Про це "Радіо Свобода" дізналося від трьох джерел у штаб-квартирі НАТО. Напередодні стало відомо, що Байден відклав поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні.

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Засідання "Рамштайн" перенесуть

Американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні "Рамштайну". Поїздку скасували через ураган, що бушує у Флориді. Він накрив штат 27 вересня та вже забрав життя щонайменше 235 осіб у шести штатах.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте казав про намір обговорити з президентом Сполучених Штатів на засіданні дозвіл для України застосовувати далекобійну зброю по військових об'єктах на території країни-агресорки.

У Пентагоні незадовго до цього висловлювали припущення, що зустріч у форматі "Рамштайн" можуть перенести та об'єднати із засіданням міністрів оборони НАТО, яке триватиме впродовж 17 – 18 жовтня.

До слова, незадовго до цього ЗМІ повідомили певні деталі, чого можна очікувати від засідання "Рамштайн" 12 жовтня. Країни НАТО думають, аби запропонувати Україні конкретні кроки щодо вступу в НАТО.