Дрони СБУ влаштували "бавовну" на важливому вузлу транспортування російської нафти в Татарстані
- Безпілотники СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані, спричинивши масштабну пожежу.
- Станція є ключовим вузлом транспортування російської нафти, приймаючи нафту із Західного Сибіру та Поволжя для експорту.
Безпілотники СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти. Йдеться про нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані.
"Бавовну" далекобійні безпілотники СБУ влаштували у ніч на 23 лютого. Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.
Що відомо про атаку на Татарстан?
Головна НПС "Калейкіно" розташована поблизу м. Альметьєвськ.
Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт, а також є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".
Атака на НПС "Калейкіно": дивіться відео
Під час атаки пролунало 6 вибухів, після чого на об'єкті почалася масштабна пожежа. На території станції досі палають резервуари з нафтою.
Зверніть увагу! Відстань від кордону України до "Калейкіно" — більше ніж 1200 кілометрів.
"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Останні атаки на Росію
Генштаб підтвердив, що українські ракети "Фламінго" вдарили по Воткинському заводу у Росії у ніч на 21 лютого. Там виготовляють, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети. Аналітики Defense Express припускають, що цей удар міг побити рекорд дальності російського "Калібра" – 1600 кілометрів.
Тієї ж ночі у Самарській області Росії під ударом був Нефтегорський ГПЗ. Губернатор В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на два промислові майданчики, зазначивши, що постраждалих немає. На підприємстві горіли щонайменше 5 резервуарів.