Укр Рус
24 Канал Новини України Дрони СБУ влаштували "бавовну" на важливому вузлу транспортування російської нафти в Татарстані
23 лютого, 15:53
2

Дрони СБУ влаштували "бавовну" на важливому вузлу транспортування російської нафти в Татарстані

Софія Рожик
Основні тези
  • Безпілотники СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані, спричинивши масштабну пожежу.
  • Станція є ключовим вузлом транспортування російської нафти, приймаючи нафту із Західного Сибіру та Поволжя для експорту.

Безпілотники СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти. Йдеться про нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані.

"Бавовну" далекобійні безпілотники СБУ влаштували у ніч на 23 лютого. Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Дивіться також "Фламінго" могли побити світовий рекорд, уразивши топзавод Путіна: які наслідки чекають Росію 

Що відомо про атаку на Татарстан?

Головна НПС "Калейкіно" розташована поблизу м. Альметьєвськ. 

Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт, а також є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".

Атака на НПС "Калейкіно": дивіться відео

 

 

Під час атаки пролунало 6 вибухів, після чого на об'єкті почалася масштабна пожежа. На території станції досі палають резервуари з нафтою. 

Зверніть увагу! Відстань від кордону України до "Калейкіно" — більше ніж 1200 кілометрів.

Атака на НПС "Калейкіно": дивіться відео

 

 

"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Останні атаки на Росію