Дрони "добили": у Росії призупинив роботу один із найбільших НПЗ

У ніч проти 29 січня дрони атакували нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом. Стали відомі нові наслідки цієї атаки.

У ГУР не приховували, що "бавовна" на нафтобазі "Лукойл" у Кстово, то його рук справа. У відомстві зазначили, що об'єкт атакували чотири дрони, і всі влучили у ціль. Тоді ж удару зазнало й підприємство "Сібур-Кстово", яке розташоване в тій самій промзоні. Там загорілася установка з виробництва етилену і пропілену ЕП-300, передає 24 Канал.

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НПЗ у Кстово "видохнувся"

31 січня пресслужба "Сібур-Кстово" повідомила, що установки на підприємстві перевели в резервний режим після атаки українських безпілотників. Відвантаження продукції тимчасово не проводиться.

Зупинку російського НПЗ підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Раніше він зазначав, що уражений НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Він виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум і є важливим для окупаційної армії.

До слова, у ніч проти 31 січня українські дрони продовжили відпрацювання по ворожих НПЗ. Цього разу прилетіло по нафтозаводу "Лукойл" у Волгограді.

Нагадаємо, що після атаки безпілотників призупинив роботу Рязанський нафтопереробний завод.