Нравітся, не нравітса — економіка агресора розвалюється: Путін обмежив вивіз із Росії валюти
Президент Росії Володимир Путін заборонив вивозити з країни готівку. Поки мовиться лише про суму в понад 10 тисяч доларів.
Такі кроки психічнохворий агресор пов'язує з "недружніми та суперечливими кроками Заходу". Так він назвав санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення до України, повідомляє 24 канал.
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Путін заборонив росіянам вивозити іноземну готівку
Російський президент 1 березня підписав "Про додаткові тимчасові заходи економічного характеру щодо забезпечення фінансової стабільності Російської Федерації". Документ одразу ж набрав чинності.
Одним із пунктів цього указу є заборона на вивезення з Росії готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті в сумі, що перевищує 10 тисяч доларів. Розраховують ці гроші за курсом Центрального банку Росії, встановленим на дату вивезення. Заборона починає діяти з 2 березня.
Путін заборонив з 2 березня вивозити з Росії іноземну готівку на суму в понад 10 тисяч доларів / Копію указу поширили російські ЗМІ
Щодо інших заборон, то Путін також становив особливий порядок фінансових операцій між росіянами та іноземцями.
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