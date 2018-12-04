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      НСК "Олімпійський" прийме два матчі єврокубків за два дні

      109 Читать новость на русском
      НСК "Олімпійський"
      НСК "Олімпійський"

      На стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві протягом двох днів відбудуться матчі українських клубів в єврокубках.

      Читайте також: Скандальний матч "Шахтаря", спалений прапор Росії і зимовий футбол: головні підсумки 17 туру УПЛ

      12 грудня НСК "Олімпійський" зіграють свій матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" та "Ліон", які мали грати цей матч в Харкові на стадіоні "Металіст". 24 Канал писав, що причиною перенесення матчу з Харкова до Києва стало запровадження воєнного стану у Харківській області. В УЄФА заявили, що вони не проводитимуть матчі у таких регіонах.

      На наступний день, 13 грудня, "Динамо" та "Яблонець" також зіграють на НСК "Олімпійському" у Києві. Як повідомили в УЄФА, переносити цей матч на іншу арену не будуть.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстреному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запроваджено від 9:00 28 листопада.

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      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Ліга Європи Динамо Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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