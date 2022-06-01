Нудить від вашого повідомлення, – мати вбитого французького журналіста до пропагандистів

Мати вбитого два дні тому в Україні французького журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа відреагувала на слова російських пропагандистів, які назвали його найманцем.

Зазначається, що вона написала листа до російського пропагандистського агенства ТАСС, адже саме воно написало брехню про французького журналіста.

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Мати загиблого журналіста відреагувала на брехню російських пропагандистів

"Знайте, що вам ніколи не вдасться заплямувати його пам’ять", – зазначила матір вбитого журналіста, який загинув два дні тому.

Пропагандистське агентство ТАСС опублікувало слова проросійського сепаратиста, який стверджував, що репортер каналу BFM TV був не журналістом, а "найманцем, який займався постачанням зброї для Збройних Сил України".

Мене нудить від вашого матеріалу. Звичайно, ви боягузливо намагаєтеся очистити себе від відповідальності, але знайте, що вам ніколи не вдасться заплямувати його пам'ять. Кожен тут знає його професійну та особисту прихильність до демократії, людської поваги і, перш за все, вільної інформації, неупередженої та чесної. Усі ці поняття, які вам не зрозуміти,

– написала жінка.

Свій лист вона завершила думкою про матерів російських солдатів, "які більше не побачать (своїх дітей) і дивуються чому".

"Я принаймні, попри біль, знаю, чому загинув мій син. Одного дня справді відповідальні за цей кримінальний злочин будуть притягнуті до відповідальності", – наголосила жінка.

Що відомо про загибель Фредеріка Леклерка-Імхоффа

Нагадаємо, російські окупанти 30 травня на Луганщині цинічно обстріляли евакуаційний броньований автомобіль. Французький журналіст Фредерік Леклерк отримав смертельне поранення. Окрім того, під час артобстрілу постраждали троє людей. У колеги Леклерка діагностували осколкове поранення. У перекладачки – контузію. Також окупанти поранили патрульного поліцейського.

Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. На смерть журналіста відреагував Володимир Зеленський він зазначив, що Леклерк став 32 медійником, який загинув від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також про смерть журналіста висловився і президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Леклерк "приїхав до України, аби показати реальність війни".

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