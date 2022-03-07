Нуль довіри: остання велика аудиторська компанія припинила роботу у Росії

Великі компанії масово покидають російський ринок. Ніхто не хоче мати справи з убивцями, адже репутаційний ризик співпраці з окупантами вищий за будь-які прибутки.

Російський ринок незабаром залишиться без великих іноземних гравців. Напад на Україну та нові санкції повернуть росіян в омріяний СРСР з неймовірними чергами та дефіцитом товарів.

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Deloitte більше не працюватиме у Росії

Аудиторська компанія Deloitte повідомила про припинення роботи у Росії. Разом з нею рішення про припинення співпраці з окупантами оголосив ще один аудитор – EY.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, Deloitte став останньою компанією із великої четвірки аудиторів, який пішов з російського ринку. Таким чином, у Росії великих аудиторів просто не залишилось, та й менші активно втікають з токсичної території. Це дуже потужний удар по фінансовому ринку окупантів, але на цьому результати санкцій проти агресора не закінчаться.

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