У Сполучених Штатах визнали, що Україна має усі підстави завдавати ударів по військових базах в Криму. Водночас у Кремлі через це розпочалась справжня істерика – не зміг промовчати прессекретар російського диктатора.

Власне, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила про те, що Крим є територією України та ЗСУ мають право завдавати ударів по військових базах на півострові. Особистий прессекретар Путіна, на ім'я Дмітрій Пєсков, назвав це провокацією, – інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Між Росією та світом ментальна прірва

На думку Пєскова, слова Нуланд стосовно підтримки ударів по військових об'єктах Криму лише підкреслюють роль Вашингтона як "провокатора" міжнародного напруження.

Пані Нуланд належить до дуже великого стану найагресивніших яструбів в американській політиці. Це добре нам відома точка зору. Вона вкотре підкреслює глибину наших розбіжностей,

– сказав він.

Водночас варто згадати слова Нуланд про те, що Росія одразу після окупації Криму порушувала права людей на півострові, зокрема, переслідувала кримських татар та активістів, що не погоджувалися з окупацією.

Вочевидь, ця заява також "підкреслює глибину розбіжностей" щодо цінностей, які є в усього цивілізованого світу та держави-терористки, що називає себе Росією.

Звільнення Криму Збройними Силами

Вікторія Нулад також наголошувала , що Росія перетворила Кримський півострів на велику військову базу. У 2022 році її Кремль використовував якраз-таки для масштабного наступу на інші території нашої держави.

Українська сторона неодноразово заявляла, що робитиме усе, аби повернути півострів до складу України. Водночас політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, чи може Росія застосувати ядерну зброю у відповідь на те, що у недалекій перспективі ЗСУ почнуть деокуповувати Крим.

За його словами, коли українська армія фізично перетинатиме адміністративний кордон Криму, у Кремлі, звісно, буде істерика. Однак навряд Путін вдасться до того, аби знищити світ ядерною зброєю.

Хоча повністю відкидати можливість того, що це станеться, все ж не слід. Невідомо достеменно, що може спасти на думку російському диктаторові.



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