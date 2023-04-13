WSJ назвала ім'я людини, яка може стояти за витоком даних Пентагону

Упродовж кількох днів активно обговорюють витік даних Пентагону. Журналісти назвали того, через кого секретна інформація стала доступною для широкого загалу.

За даними видання, цією людиною міг бути військовослужбовець національної гвардії у Форт-Брегзі. Ймовірно, мовиться про 21-річного Джека Тейшейру з Брістоля.

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Його впізнав чиновник

На цьому наголошують журналісти Wall Street Journal. Вони зазначають, що військовослужбовця впізнав один з чиновників. Він і заявив виданню, що Джека Тейшейру можуть заарештувати у четвер 13 квітня.

Зауважимо, що відповідну інформацію також опублікували у The New York Times. Вони зазначають, що Тейшейра був лідером чату, який називався Thug Shaker Central. У ньому 30 молодиків об'єднала любов до зброї, расистських мемів, а також відеоігор.



Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку даних / Фото з соцмереж Тейшейри

Крім того, надійшла інформація від двох офіційних осіб США. Вони підтвердили той факт, що з пілотом Джеком Тейшейрою планують поговорити слідчі. Предметом розмови стане витік секретних документів спочатку в онлайн-групу, а потім у мережу на широкий загал. Також, за словами одного з чиновників, у військовослужбовця можуть бути дані, які важливі для розслідування.

Завантажував документи місяцями

За наявними даними, упродовж кількох місяців один з користувачів завантажував у цей чат сотні розвідувальних даних. Що стосується усієї спільноти, то вона об'єдналася в часи ізоляції, пов'язаної з пандемією. І цей же користувач читав решті лекції, у яких пояснював, чому важливо розумітися на подіях, які відбуваються у світі.

Журналісти The New York Times мали нагоду поспілкуватися відразу з чотирма членами групи Thug Shaker Central. Один з учасників зауважив, що знайомий з людиною, яка публікувала секретні дані, упродовж щонайменше трьох років. Ба більше, вони зустрічалися особисто. Співрозмовник додав, що називав його О.Г.

За описами, він був старшим за більшість членів цієї спільноти. Слід розуміти, що здебільшого мовиться про підлітків. Тож його вважали беззаперечним лідером групи. Один зі співрозмовників журналістів зауважив, що О.Г. саме завдяки своїй роботі мав доступ до розвідувальних документів.

Розслідування наближається до завершення

На цьому наголосив президент США Джо Байден під час спілкування з представниками преси.

Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Спецслужби і Міністерство юстиції наближаються до завершення,

– зазначив Байден.

Слід розуміти, що це його перший коментар, який він дав після того моменту, коли в мережу злили секретні документи. Глава держави зазначив, що його турбує не зміст, а сам факт того, що такий витік стався.

Я стурбований тим, що це сталося, але наскільки мені відомо, там немає нічого, що могло б мати якісь наслідки,

– підкреслив він.

Зауважимо, що про витік у соцмережі секретних документів США повідомили журналісти New York Times 6 квітня. Вони зазначили, що мережею ширяться буцімто оперативні звіти й оцінки можливостей ЗСУ. Крім того, плани Сполучених Штатів і НАТО щодо підготовки до контрнаступу нашої держави.