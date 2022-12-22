Телефони жертв використовували після вбивства: в NYT назвали десантників, які вбивали в Бучі
Джерело:The New York Times
Журналісти встановили понад 20 бійців російського 234 полку, які вбивали українців у Бучі. Мовиться про десятки мирних людей, яких росіяни вбили на вулиці Яблунській в березні 2022 року.
Видання проаналізувало базу даних всіх дзвінків та повідомлень, здійснених з району Бучі в Росію чи на російські номери. Ці дані надала українська влада. Також видання збирало у рідних номери телефонів загиблих у той час в Бучі та перевіряло, чи є ці номери в базі.
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Які окупанти вбивали мирних українців у Бучі
Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як 234-й десантний підрозділ Росії вбив десятки людей в Бучі.
Російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього вбивства,
– повідомило видання.
За даними журналістів, окупанти могли телефонувати з номерів деяких жертв майже одразу після вбивства.
Ба більше, видання заявило, що:
- вони поговорили з окупантами та їхніми родичами й двоє з яких підтвердили, що вони були у 234-му полку і служили в Бучі;
- російські окупанти підтвердили, що керував операціями полку полковник Артем Городілов.
Окрім того, є російська символіка на танках, яку вони хотіли приховати, залишені російські документи та навіть особисті записи росіян.
Символіка окупантів у Бучі / Скриншот з відео
Загалом, видання встановило 22 російських загарбників 234 полку, які телефонували з номерів жертв у Бучі.
Росіяни, які телефонували з номерів вбитих українців у Бучі / Скриншот з відео
Також видання ідентифікувало тіла 36 жертв ворогів та опублікувало карту, де показані місця виявлення тіл українців на вулиці Яблунській.
Місця виявлення тіл /Скриншот з відео
Вбиті росіянами українці / Скриншот з відео
Варто зазначити, що саме 76-у гвардійську десантно-штурмову дивізію Офіс Генпрокурора підозрює у звірствах у Бучі. А 234 полк входить до її складу.
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Звірства росіян в Бучі
- Російські загарбники за 33 дні окупації – з 27 лютого по 31 березня – вбили там щонайменше 461 людину. Після деокупації увесь світ жахнувся від злочинів росіян – вони знущалися з місцевого населення, катували та гвалтували людей.
- За даними МВС України, в районі Бучі загинуло щонайменше 1137 людей. Щодо багатьох з них немає точної дати чи обставин смерті, багато могил – безіменні. Україна розслідує тогочасні злочини окупантів.
- 6 грудня СБУ ідентифікувала тимчасово виконуючого обов'язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади збройних сил Росії, який розстріляв мирного мешканця в Бучанському районі.
- За даними СБУ, росіянин під час окупації Гавронщини зупинив посеред вулиці місцевого жителя, який не був озброєний. Потім вдарив його прикладом автомата в обличчя, а після цього – застрелив.