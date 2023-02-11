Хочуть відвернути ЗСУ від Донбасу: у NYT спрогнозували, де росіяни можуть відкрити ще один фронт

Росіяни розпочали новий масштабний наступ на Донецькому напрямку, попри шалені втрати. Однак загарбники можуть відкрити ще один фронт, аби відвернути сили ЗСУ від Донбасу.

Кремль скупчує десятки тисяч солдатів за межами радіуса дії високоточних ракет американського виробництва. Припускають, що вони можуть готуватися до оточення українських сил, розташованих у Донецькій і Луганській областях.

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На якому напрямку росіяни можуть відкрити фронт

Атака з нового фронту можлива хіба що через наближення окупантів з території самої Росії. Тому українці уважно стежать за переміщеннями сил та техніки навколо прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами повернутися в Харківську область.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк очікує, що російська армія спробує захопити Донбас, а потім "оголосить про завершення спецоперації" і викличе на переговори.

Це буде вже третя спроба Росії захопити Донбас з початку війни – перші дві зазнали невдачі.

Черговий наступ росіян буде невдалим

Британське оборонне розвідувальне управління зауважило, що Росія намагалася розпочати "великі наступальні операції" ще з початку січня, але їй вдавалося завоювати лише кілька сотень метрів території на тиждень через брак боєприпасів і маневрових підрозділів.

Росія хоче діяти швидко, а президент Владімір Путін постійно тисне на свого новопризначеного командувача в Україні, генерала Валерія Герасимова. Кремлівський диктатор намагається захопити територію Донецької та Луганської областей, аби продемонструвати "успіх" внутрішній і міжнародній аудиторії після місяців ганебних невдач.

Актуальні втрати ворога на 11 лютого

Новий наступ росіян не несе нічого, окрім шалених втрат ворога. З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 1 140 ворогів.

Втрати противника у техніці: