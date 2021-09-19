У Нью-Йорку масово гинуть птахи: зоозахисники назвали причину

У Фінансовому кварталі Мангеттена в Нью-Йорку люди помітили, що птахи чомусь масово гинуть. Пернаті врізалися у хмарочоси й просто падали долі.

Зоозахисники зі Сполучених Штатів Америки кажуть, що ця халепа не нова. Інша справа, що цьогоріч, у 2021, вона набула незвичного масштабу.

Тим часом в Україні Зоозахисники заявили про жорстоке поводження з тваринами на фермі львівського вишу

Масова загибель птахів у мегаполісі: у чому причина

Волонтерка Мелісса Бреєр розповіла у твітері, що тільки впродовж одного ранку 14 вересня власноруч зібрала з землі 226 мертвих птахів.



Волонтерка показала, наскільки багато зібрала мертвих птахів / Фото з твітера Бреєр

Утім, явище масової загибелі пернатих не нове, а радше сезонне.

Здебільшого це стається через яскраво освітлені хмарочоси.

Птахи у сезони весняної або осінньої міграції дещо втрачають у координації.

Утім, та ж Бреєр каже, що раніше вона збирала щодня кількадесят тіл, цьогоріч же – кількасот.

У National Audubon Society пояснили, що скляні хмарочоси небезпечні для птахів, адже відбивають небо – птахи просто не розуміють, що летять у стіну. Через це, кажуть зоозахисники, у світі щороку гинуть до мільярда пернатих.