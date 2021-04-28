У Нью-Йорку обшукали квартиру та офіс адвоката Трампа

Федеральні слідчі обшукали будинок і офіс Рудольфа Джуліані, колишнього мера Нью-Йорка та особистого адвоката Дональда Трампа. Правоохоронці активізували кримінальне розслідування справ Джуліані, пов'язаних з Україною.

За словами джерел, слідчі вилучили електронні пристрої Джуліані й обшукали його квартиру на Медісон-авеню й офіс на Парк-авеню приблизно о 6:00 28 квітня.

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Федеральну владу цікавить, чи лобіював Джуліані незаконно адміністрацію Трампа у 2019 році від імені українських чиновників і олігархів, які допомагали йому шукати компромат на політичних суперників Трампа.

Як у Джуліані відреагували на обшуки

Видання наголошує, що ордер на обшук – це екстраординарний крок, який прокуратура може здійснити щодо адвоката, не кажучи вже про адвоката президента.

Адвокат Джуліані Роберт Костелло назвав обшуки непотрібними, оскільки його клієнт запропонував відповісти на питання прокуратури, окрім тих, які стосувалися його конфіденційного спілкування з колишнім президентом.

Те, що вони зробили, було законним бандитизмом,

– зазначив Костелло.

Як ситуація змінилася за президентства Байдена

Прокуратура США та ФБР протягом кількох місяців намагалися отримати ордер на обшук у Джуліані.

Видання наголошує, що за часів Трампа високопоставлені політичні діячі в Міністерстві юстиції неодноразово намагалися заблокувати такий ордер. А це сповільнило розслідування. Однак за Байдена справа зрушила з місця.

Хоча ордери не є явним звинуваченням Джуліані у протиправних діях, вони показують, що розслідування вступило в нову агресивну фазу. Щоб отримати ордер на обшук, слідчим необхідно переконати суддю, що у них є достатні підстави вважати, що злочин було скоєно, і що під час обшуку будуть виявлені докази злочину.

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