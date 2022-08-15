Зносить усе на шляху: у Дубаї піднялася масштабна піщана буря

В Об'єднаних Арабських Еміратах вирують піщані бурі. Їх прогнозують на увесь тиждень.

Через негоду є проблеми з авіарейсами у місті Дубаї. Мешканців країни закликають бути пильними та не перебувати під час негоди на вулиці.

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Погана видимість на дорогах

Національний центр метеорології ОАЕ оголосив червоний рівень небезпеки у Дубаї. Також там можливі помірні опади. На сильні опади слід чекати у східній і північній частинах країни. Водіїв закликали бути обережними, оскільки на автошляхах погана видимість.

Піщана буря в Дубаї: дивіться відео

Негода у Південній Кореї

У Південній Кореї через найпотужнішу за останні 80 років зливу загинули семеро людей, а 6 зникли безвісти.

Ввечері 8 серпня кількість опадів сягала понад 100 міліметрів на годину. Проте у сеульському районі Донджак випало в 141,5 міліметра опадів. Це найбільша злива з 1942 року.

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