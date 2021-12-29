ОАСК відхилив позов Дубілета-старшого: він хотів, аби скасували його розшук

Олександр Дубілет-старший намагався домогтися через суд, аби його зняли з розшуку. Через це він звернувся в Окружний адмінсуд Києва.

Втім, там колишньому голові правління "Приватбанку" відмовили. Таке рішення наприкінці грудня ухвалив суддя Олександр Кармазін.

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Чому ОАСК відхилив позов Дубілета

Олександр Дубілет позивався до Міністерства внутрішніх справ України. Він просив визнати незаконним повідомлення відомтсва про його розшук. Втім, у задоволенні такого позиву йому відмовили.

29 березня НАБУ оголосило Дубілета у розшук. Все тому, що він фігурує у справі про розтрату 8 мільярдів гривень "Приватбанку", главою правління якого був упродовж майже 10 років.

Кармазін пояснив, що оцінка процесуальної діяльності органів досудового слідства щодо оголошення певних осіб у розшук перебуває за межами компетенції адмінсуду. Суддя також уточнив, що Дубілет з'явився у базі МВС згідно з постановою детектива НАБУ, яка досі залишається чинною. Водночас процесуального рішення про зняття банкіра з розшуку – немає.

В якій справі фігурує Дубілет-старший

Олександр Дубілет старший був головою правління "Приватбанку" з 1997 року по 2016 рік. На початку 2021 року йому та ще двом високопосадовцям повідомили про підозру. Їм інкримінують розтрату чужого майна.

У червні 2021 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував банкіра. Втім, вже у липні це рішення скасували. Натомість восени щодо Дубілета дозволили провести заочне досудове розслідування.

Напередодні, 22 грудня, Дубілета таки арештували – також заочно. Проте банкір наразі перебуває в Ізраїлі. Сам він раніше повідомляв, що повертатися в Україну не планує.

У чому підозрюють Дубілета-старшого: дивіться відео 24 каналу