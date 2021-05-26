ОАСК "замінували": людей евакуюють

26 травня 2021 , 13:07
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Джерело:

24 канал

Окружний адміністративний суд Києва 26 травня "замінували". Відвідувачів та працівників суду терміново евакуюють з будівлі.

Так, надійшло повідомлення про вибухівку у будівлі суду. Про це 24 каналу повідомили у Печерському управлінні поліції Києва.

До речі У Львові повідомили про замінування ТРЦ Forum: евакуювали багато людей – відео

Сапери прибули на місце

Інформацію про "замінування підтвердили" й в ОАСК. Про відновлення роботи обіцяють повідомили згодом.

На місці працюють сапери. ЗМІ повідомляли, що також на місце події приїхала "швидка".

ОАСК мав розглядати справу Тупицького

У судовому розкладі зазначили, що о 14:30 мали розглядати справу, де відповідачем є відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький.

До речі, в поліції розповіли, що станом на 17:00 ще шукають вибухівку.


Розклад суду / Скриншот із сайту ОАСК

Останні повідомлення про "замінування" в Україні

  • У Львові 26 травня "замінували" ТРЦ Forum. Правоохоронці евакуювали 3 тисячі людей, серед яких були працівники та відвідувачі торгового центру.
  • В Одесі "мінери" повідомили нібито про вибухівку у суді Приморського району. Туди одразу направили фахівців, однак нічого не знайшли.
  • До поліції 5 травня зателефонував чоловік, який повідомив про вибухівку у Верховній Раді. Бомби там не було, а чоловіка затримали.
  • У Броварах 18 травня у школу надіслали лист про нібито наявність у приміщенні закладу вибухівки. Вчителі викликали рятувальників, а також почали виводити дітей з будівлі. Вибухівки теж не було.
  • Ввечері 6 травня один з вестибюлів станції метро "Хрещатик" теж "замінували". Цього разу теж не знайшли вибухового пристрою.
Автор: Ольга Музика