Обгорілі будинки та палаючі ліси: як зараз виглядає Сєвєродонецьк – нове відео
15 червня 2022 , 10:45Читать новость на русском
В мережі опублікували нове відео з Сєвєродонецька. Так показано жахливі кадри, на яких – повністю обгорілі багатоповерхівки та палаючий ліс навкруги.
Окупанти постійно б’ють артилерією по місту, внаслідок чого там постійно виникає дим чи пожежі. Нове відео оприлюднили в телеграмі "Слуги народу".
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На кадрах можна побачити, що ледь не кожна багатоповерхівка тепер повністю чорна та обгоріла від обстрілів російських загарбників. А навколо міста палає ліс.
Як зараз виглядає Сєвєродонецьк: дивіться відео
Ситуація в Сєвєродонецьку: останні новини
- Найбільш важким напрямком на Донбасі досі залишається боротьба за Сєвєродонецьк. Останні новини звідти повідомив Генштаб Збройних Сил України.
- Ситуація на полі бою постійно змінюється через високу інтенсивність бойових дій. На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- Також загарбники продовжують цинічні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно.
- Але, попри значну перевагу противника у озброєнні, нашим воїнам вдається успішно відбивати спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці. Бойові дії тривають.
- Зранку 15 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють ворогу просунутися до Лисичанська. Росіяни ж масовано обстрілюють заводи, багатоповерхівки та приватні будинки.
- За його словами, окупанти обстріляли споруди колишнього заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Впродовж 14 червня там постраждало щонайменше 8 будинків.
- Напередодні керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що на території "Азоту" стоять українські військові, які тримають оборону в промисловій зоні міста. За його словами, там також залишилися близько 500 цивільних людей.
- Британська розвідка повідомляє, що бої за місто з поперемінним успіхом тривають. Після більш ніж місяця важких боїв, російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька. "Російська тактика – це інтенсивне використання артилерії, завдала великої побічної шкоди всьому місту", – відзначили фахівці.
Відео до теми – битва за Сєвєродонецьк: яка зараз ситуація у місті