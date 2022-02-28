Обговорили конкретні рішення, – Зеленський зідзвонився з президенткою Єврокомісії
28 лютого 2022 , 01:42Читать новость на русском
Володимир Зеленський поспілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подробиці про розмову він розповів у соцмережах.
Відповідний допис глава держави опублікував у своєму твітері у ніч проти 28 лютого близько 1:30. Політик підкреслив, що з фон дер Ляєн обговорював конкретні рішення.
Читайте також Україна має вступити до ЄС, ми хочемо її там бачити, – голова Єврокомісії
За словами Зеленського, ці рішення стосуються:
- підсилення обороноздатності України;
- макрофінансової допомоги;
- членства України в Євросоюзі.
Раніше ЄС заявив, що надасть Україні летальну зброю, аби допомогти у боротьбі проти російських загарбників. Це вперше Брюссель забезпечить озброєнням третю країну
Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.