Обговорили конкретні рішення, ​– Зеленський зідзвонився з президенткою Єврокомісії

28 лютого 2022 , 01:42
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Джерело:

твітер-сторінка Володимира Зеленського

Володимир Зеленський поспілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подробиці про розмову він розповів у соцмережах.

Відповідний допис глава держави опублікував у своєму твітері у ніч проти 28 лютого близько 1:30. Політик підкреслив, що з фон дер Ляєн обговорював конкретні рішення.

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За словами Зеленського, ці рішення стосуються:

  • підсилення обороноздатності України;
  • макрофінансової допомоги;
  • членства України в Євросоюзі.

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Автор: Ірина Буртик