Обговорили оборону України та Рамштайн-2: Резніков поспілкувався з главою Пентагону

Міністр оборони України Олексій Резніков поспілкувався з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили питання оборони України у війні з російським агресором.

Крім того, у розмові Ллойд повідомив Резнікову про майбутню зустріч формату "Рамштайн-2", де планують оцінити потреби української армії. Про це очільник Міноборони розповів у своєму твітері.

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На зустрічі "Рамштайн-2" обговорять оборону України

У понеділок, 23 травня, на онлайн-зустріч формату "Рамштайн-2" збереться група очільників Міністерств оборони більше ніж з 40 країн. Повного списку учасників ще немає, його підготують та опублікують згодом.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі на брифінгу 20 травня, на ній обговорюватимуть подальшу оборонну підтримку України.

Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому,

– зауважив Кірбі.

Попередня зустріч міністрів оборони на базі Рамштайн: заяви очільника Пентагону

Перша зустріч міністрів оборони понад 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулась 26 квітня. На ній посадовці також обговорювали підтримку України у війні проти Росії.

Очільник Пентагону Ллойд Остін підкреслив, що рішучий опір українців надихає весь світ. З 24 лютого, після широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, понад 30 союзників та партнерів спільно з США об'єднались довкола підтримки України.

"Разом ми зобов'язалися надати обладнання на понад 5 мільярдів, щоб підтримати самооборону України, це включає 3,7 мільярда, які зобов'язався надати президент Джо Байден, щоб допомогти Україні", – наголосив тоді Остін.

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Очільник Міноборони Сполучених Штатів Америки додав, що його особистий візит у Київ ще більше посилив його захват від того, як Збройні Сили України використовують усі доступні їм можливості – Україна вірить у перемогу, й увесь цивілізований світ вірить у це.

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